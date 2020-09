Koronawirus. Kanclerz Austrii o drugiej fali epidemii

W liczącej 9 milionów mieszkańców Austrii tylko w od piątku do soboty zarejestrowano 890 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zdaniem kanclerza Sebastiana Kurza oznacza to nadejście drugiej fali epidemii SARS-CoV-2.

Koronawirus. Druga fala w Austrii

W rządowym komunikacie do społeczeństwa kanclerz Sebastian Kurz napisał, że kraj wszedł w drugą falę zakażeń. Zaznaczył, że w ostatnich dniach odnotowano w Austrii ponad tysiąc dziennych zakażeń koronawirusem. Kanclerz zaapelował do Austriaków, by stosowali się do wprowadzonych przez jego rząd obostrzeń i maksymalnie ograniczyli kontakty z innymi osobami.