Koronawirus. Irlandia zamknęła się. Całkowity lockdown

Koronawirus. Irlandia wprowadza lockdown

Jednym z takich państw jest Irlandia, która w nocy ze środy na czwartek 22 października wprowadziła piąty (najwyższy) stopień zagrożenia epidemiologicznego. To najostrzejsze obostrzenia, które de facto oznaczają lockdown państwa.

Taka walka z koronawirusem w Irlandii ma potrwać przez najbliższe sześć tygodni. "Tego wieczora, kiedy myślimy o następnych sześciu tygodniach podwyższonych do poziomu 5 obostrzeń, musimy pamiętać, że robimy to, by chronić nasze rodziny i najbardziej wrażliwych członków naszej społeczności" - napisał na Twitterze premier Irlandii Micheal Martin.