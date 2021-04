Koronawirus im niestraszny. Imprezowy szał w Wielkiej Brytanii

W związku ze złagodzeniem obostrzeń Wielka Brytania ponowne otworzyła puby i restauracje. Wszystko to dzięki sprawnej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi.

Koronawirus. Wielka Brytania i "imprezowy szał" na ulicach

Obostrzenia złagodzono co prawda już w poniedziałek 12 kwietnia, jednak prawdziwe oblężenie knajp przez mieszkańców Wielkiej Brytanii nastąpiło z soboty na niedzielę 18 kwietnia.

Jak informuje "Daily Mail", minionej nocy mogło być otwarte nawet 50 tysięcy barów i restauracji z możliwością serwowania alkoholu. Przywrócono też ogródki piwne, co tylko natężyło ruch na zatłoczonych uliczkach Londynu, Leeds i Newcastle.

To spotkało się jednak z reakcją policji, która z powodu zgłaszanych incydentów musiała interweniować w wielu przypadkach. Służby Wielkiej Brytanii apelują o rozsądek i umiar w zabawie i przypominają o trwającej epidemii koronawirusa.

Wielka Brytania łagodzi obostrzenia. Gastronomia wraca do żywych

Weekend 17-18 kwietnia to pierwsza większa okazja do świętowania. Od listopada 2020 roku Brytyjczycy żyli w bardzo ścisłym reżimie. Wszystko z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem, a także przygotowań do wdrożenia narodowego programu szczepień.