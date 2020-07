Koronawirus. Granica Polska-Niemcy. Absurdalne przepisy

W Niemczech o środkach podjętych w walce z koronawirusem decydują obecnie kraje związkowe. Stosowne przepisy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zabraniają przyjazdu do landu jednodniowych turystów. W praktyce oznacza to, że Polacy nie mogą wybrać się na zakupy do Pasewalku, do ZOO w Ueckermuende czy na plażę po niemieckiej stronie wyspy Uznam.