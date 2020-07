Koronawirus. Fatalna sytuacja w Indiach. Powstał ogromny szpital, który ma 10 tysięcy łóżek

Koronawirus. Fatalna sytuacja w Indiach

Według statystyk Indie są trzecim krajem pod względem liczby zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie jest to ponad 718 tysięcy przypadków. Gorzej pod tym względem jest jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz Rosji. Ministerstwo zdrowia codziennie informuje o ponad 20 tysiącach nowych przypadków zakażenia.

W stolicy Indii, New Delhi, powstał olbrzymi szpital, w którym jest 10 tysięcy łóżek. Wiele z nich jest tymczasowych. Powstały z tektury i są chemicznie zabezpieczone przed wchłanianiem wody. Obiekt na obrzeżach miasta zajmuje powierzchnię 20 boisk piłkarskich. Urzędnicy obawiają się, że do końca lipca w New Dehli, które zamieszkuje ponad 20 milionów ludzi, może być ponad pół miliona nowych przypadków.