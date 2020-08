Koronawirus. Ekspert WHO: wciąż możemy uniknąć drugiej fali

Koronawirus na świecie. Dyrektor WHO zabiera głos

Ekspert WHO dodaje, że pracownicy służby zdrowia są bardzo dobrze przygotowani, a czas pobytu chorych w szpitalach trwa znacznie krócej. Podkreśla, że bardzo ważna jest ochrona osób słabszych i starszych. Odnosząc się do wzrostu zakażeń we Włoszech Guerra przyznał, że zazwyczaj dzieje się tak z powodu wzmożenia kontaktów.

Koronawirus. Włochy. Powrót do szkoły

Specjalista prognozuje również powrót do szkoły. Spodziewa się "nieuniknionych i niemożliwych do zapobieżenia zakażeń spowodowanych kontaktem między uczniami". Wyjaśnia, że dzieci do 11 lat mają mniejszą zdolność do przenoszenia koronawirusa. Dodaje, że osoby powyżej 12 roku życia zarażają podobnie jak dorośli. Guerra uważa, ze noszenie maseczek w szkole podstawowej jest "bardzo polecane", a w liceum "niezbędne".