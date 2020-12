Koronawirus. Dyskoteka na 200 osób w Gdańsku. Sanepid wydał decyzję

"Specjalny Świąteczny Trening" - pod takim hasłem w jednym z gdańskich klubów nocnych odbywała się impreza, która zgromadziła ponad 200 osób. I choć organizator zapewniał, że to ćwiczenia przed letnim konkursem, to sanepid nie podzielił jego wykładni. Do akcji może włączyć się także prokuratura.

Koronawirus. Impreza na 200 osób w Gdańsku. Wysoka kara dla organizatora Źródło: Pixabay