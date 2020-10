Koronawirus. Dwa regiony nowymi epicentrami COVID-19. Szokujące statystyki testów

Koronawirus. Lawina pozytywnych wyników

- Do tej pory uwagę ekspertów przykuwały wysokie liczby zakażeń na Mazowszu oraz Małopolsce. Tak naprawdę to Podkarpacie i Opolszczyzna są prawdopodobnie liderami w rozwoju epidemii. Testuje się tam jednak mniej osób niż w największych aglomeracjach i wyniki nie biją tak po oczach - dodaje Michał Rogalski.

Opole. Wojewoda zadowolony. "400 testów wystarcza"

- Mamy 19 punktów mobilnych Drive Thru, w których testujemy dziennie około 400 osób. Na dzień dzisiejszy to wystarcza - poinformował kilka dni temu Adrian Czubak, wojewoda opolski. Podkreślał, że czas oczekiwania na badanie w mobilnym punkcie poboru wymazów w województwie opolskim to od kilku do kilkunastu minut. W województwie opolskim wykonano jak dotąd najmniej testów od początku epidemii - 41 tys.