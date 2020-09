Koronawirus. Czy burza w koalicji wpłynie na walkę z epidemią?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski był gościem programu "Jeden na jeden" na antenie TVN24. Szef resortu zdrowia był pytany m.in. o to, czy zerwanie rozmów koalicyjnych może doprowadzić do przyspieszonych wyborów, a tym samym sprawić, że Niedzielski stałby się najkrócej sprawującym urząd ministrem zdrowia w historii III RP .

- Burza polityczna na pewno utrudnia pracę, ale mam jasno zdefiniowane zadania, które chce zrealizować. To kolejno: walka z epidemią koronawirusa, odbudowa zdrowia Polaków i systemowe reformy. To moje trzy cele - kontynuował urzędnik.

Koronawirus w Polsce. Mniej testów, więcej zarażonych.

Minister pytany był także o noszenie maseczek. Przywołany został kontekst wczorajszej sesji Sejmu, na której nikt nie miał maseczki. Minister zaznaczył, że ich noszenie jest indywidualnym wyborem każdego obywatela. - Każdy musi się odwołać do swojej racjonalności i odpowiedzialności. Noszenie maseczki w zamkniętej i zatłoczonej przestrzeni to wyraz naszego altruizmu. Przy wykonywaniu obowiązków zawodowych nie ma takiego obowiązku.

Polska szczepionka na koronawirusa. Czy rząd dofinansuje badania?

Minister odpowiedział, że mniejsza liczba testów wynika z nowej strategii, według której bada się przede wszystkim pacjentów objawowych. Resort zamierza zrobić też miejsce dla testów zlecanych przez lekarzy rodzinnych. - Mamy kontrolę nad rozmiarami epidemii. Dobrym papierkiem lakmusowym są uzdrowiska, gdzie bada się wszystkich. Tam koronawirusa wyłapuje się u dwóch promili kuracjuszy. Gdyby to przełożyć na skalę kraju, to byłoby to jakieś 80 tysięcy osób - mówił Niedzielski.