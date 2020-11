Koronawirus. COVID-19 zaostrza nerwicę natręctw u dzieci i młodzieży

Badania naukowców z Danii

Wiosną 2020 r. naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus w Danii oraz duńskiego Centrum Psychiatrii Dzieci i Nastolatków wysłali ankiety do dwóch grup dzieci i młodych ludzi, w wieku od 7. do 21. lat, które miały postawioną diagnozę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w dwóch różnych ośrodkach.

Niemal połowa dzieci i młodzieży z jednej grupy oceniła, że ich objawy nerwicy natręctw się nasiliły. U jednej trzeciej pogorszyły się objawy depresji i również u jednej trzeciej nasiliły się lęki, a u jednej piątej doszło do nasilenia zarówno depresji jak i lęków. W drugiej grupie dzieci i młodych ludzi aż 73 proc. zaznaczyło, że objawy choroby uległy pogorszeniu, ponad połowa uznała, że nasiliły się lęki, a 43 proc., że nasiliła się depresja.

Nerwica natręctw interesująca w kontekście pandemii COVID-19

- Choroba, jaką jest nerwica natręctw, jest szczególnie interesująca do badania w kontekście pandemii COVID-19. Wyraża się na wiele różnych sposobów klinicznych, włączając w to lęk o zdrowie, strach przed bakteriami i brudem oraz nadmierne mycie rąk czy stosowanie środków do dezynfekcji. Dlatego, ważne jest zbadanie, w jaki sposób tak istotny kryzys może wpłynąć na objawy, częstość występowania i postępy tej choroby - skomentowała główna autorka pracy Judith Nissen