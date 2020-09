Koronawirus. Ciemna liczba chorych. Polska nie chce ich widzieć

- Miałam kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Sanepid uznał, że nie mam poważnych objawów, więc nie muszę być na kwarantannie. Zgłosiłam się do lekarza rodzinnego z gorączką i bólem gardła. Do tego był kaszel. Doktor rozłożył ręce i powiedział, że nie może mnie skierować na test, bo brakuje utraty węchu lub smaku. Zrobiłam test prywatnie – wyszedł pozytywny. Sanepid do tej pory się nie odezwał – mówi nam Małgorzata, która od tygodnia walczy z koronawirusem.

Koronawirus. Braki w statystykach

Koronawirus. "Nie zniknie, jeśli zamkniemy oczy"

Eksperci są przekonani, że w Polsce jest dużo więcej chorych, niż wskazują oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia. – To oczywiste, że gdy testujemy więcej osób, to wykrywamy więcej chorych. Nie wszyscy mają objawy, albo mają tylko niektóre. Gdy obecnie mamy ponad 700 przypadków dziennie, w rzeczywistości z pewnością jest więcej – mówi dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog.

Potwierdza to ekspert z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. – Udajemy, że bezobjawowe osoby nie są chore. Tyle że one zarażają. A to oznacza, że nikt nie kontroluje, jak rozsiewa się wirus. To niebezpieczne. Przekroczyliśmy niedawno granicę tysiąca chorych. Wkrótce może być dużo gorzej. Sytuacja się nie zmieni, jeśli zamkniemy oczy. Skończy się tragedią – podkreśla prof. Włodzimierz Gut.