Koronawirus. Ciąża wpływa na objawy COVID-19

Lekarze z zespołu kierowanego przez prof. Shakilę Thangaratinam z WHO Collaborating Centre for Global Women's Health przy Uniwersytecie w Birmingham przeanalizowali wyniki 77 różnych badań na ten temat. Z ich analizy wynika, że takie objawy jak gorączka i bóle mięśniowe u ciężarnych kobiet zarażonych koronawirusem występują rzadziej niż w przypadku kobiet nie będących w ciąży. Być może wynika to jednak z tego, że ciężarne kobiety po zgłoszeniu się do kliniki na ogół są testowane na korowirusa, podczas gdy kobiety nie będące w ciąży są poddawane takiemu testowi dopiero wtedy, gdy wystąpią u nich pierwsze objawy choroby COVID-19.