Koronawirus. Chiny. Śmierć uczniów podczas lekcji WF-u. Rodzice uważają, że to przez maseczki

Z informacji przekazanych przez "New York Post" wynika, że podczas zajęć wychowania fizycznego zmarło dwóch nastoletnich chłopców. W obu przypadkach doszło do zatrzymania akcji serca podczas zajęć biegowych na bieżni. Młodsza z ofiar brała udział w egzaminie sprawnościowym w biegu na 100 metrów. Musieli na swoich twarzach nosić obowiązkowe maseczki.

Koronawirus w Chinach. Maseczki przyczyniły się do śmierci?

Według rodziców chłopców, to właśnie maseczki, które mają chronić przed zakażeniem koronawirusem, przyczyniły się do tego, że ich synowie nie żyją. W obu przypadkach doszło do zatrzymania akcji serca. Nie przeprowadzono sekcji zwłok, gdyż na to nie zgodzili się bliscy chłopców.