Koronawirus. Brytyjski wariant nawet o 60 proc. bardziej zakaźny

Na temat brytyjskiej odmiany koronawirusa wypowiedzieli się w czwartek specjaliści z włoskiego Instytutu Służby Zdrowia. Eksperci wyraźnie podkreślili, że infekcje tą mutacją to ponad jedna trzecia wszystkich diagnozowanych zachorowań w całym kraju.

Pierwszy przypadek brytyjskiej oraz brazylijskiej odmiany został we Włoszech odkryty w wodach ściekowych. Natrafili na nie naukowcy z Instytutu Służby Zdrowia w Perugii w Umbrii oraz w jednej z miejscowości w Abruzji. To właśnie tam doszło ostatnio do dużego skoku liczby nowych zakażeń.