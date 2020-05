Koronawirus Brazylia. Trudna sytuacja w Brazylii. Masowe groby dla tysięcy ofiar koronawirusa

Koronawirus Brazylia. Masowe groby

Jak przekazał "The Sun", masowe groby dla tysięcy ofiar koronawirusa w Brazylii to dopiero zwiastun trudnej sytuacji epidemicznej w kraju. Zdjęcie masowych grobów jest szokujące. Na największym cmentarzu w Ameryce Łacińskiej chowane są ofiary pandemii. To tylko jedno z miejsc masowego pochówku. Takich w Brazylii jest więcej.