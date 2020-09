Koronawirus. Awantura w samolocie. Poszło o maseczki

Koronawirus zmusił linie lotnicze do wprowadzenia szeregu obostrzeń dla pasażerów. W kanadyjskim Calgary doszło do awantury na pokładzie samolotu linii WestJet. Pasażerowie nie chcieli, by ich 19-miesięczne dziecko miało na twarzy maseczkę przez cały lot.

Koronawirus. Awantura w samolocie. Poszło o maseczki (PAP)