Koronawirus. Adam Niedzielski powiedział, czy obostrzenia zostaną zniesione

- Gdyby nie samodyscyplina Polaków, żadne działania rządu by nie zadziałały - powiedział podczas wtorkowej konferencji minister Michał Dworczyk z KPRM. Dodał również, że jeszcze we wtorek zostanie przekazanych kolejne 200 łóżek dla szpitala na Stadionie Narodowym.

Adam Niedzielski przyznał, że sytuacja się stabilizuje. - Na szczęście okazało się, że przebieg pandemii w ostatnich 2-3 tyg. nie rozwijał się wykładniczo, tak się to działo wcześniej - stwierdził minister zdrowia. W jego ocenie "to, co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami".

Niedzielski zaznaczył, że to lekarze rodzinni w największym stopniu decydują o liczbie wykonanych testów. - Malejąca liczba badań to sygnał, że sytuacja się poprawia - stwierdził.

Koronawirus. Szczepienia na COVID-19 nie będą obowiązkowe

- Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy, dotyczyły okresu do 29 listopada i do tego czasu na pewno żadnych zmian obostrzających, chyba że mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem, ale nic na to nie wskazuje, ani też luzujących na pewno nie będzie - powiedział Niedzielski.