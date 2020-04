Koronawirus. Abp Stanisław Gądecki apeluje do polityków: zachęcam do porozumienia ponad podziałami

"W trudnej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał" - stwierdza abp Stanisław Gądecki. Duchowny ma nadzieję, że jego apel trafi do polityków, ponieważ "Polacy byli zawsze zdolni do porozumienia w trudnych chwilach".

Przypomnijmy, że zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja. - Wybory to kwestia "zero jedynkowa". Głosowanie korespondencyjne będzie całkowicie bezpieczne - zapewniał w piątek Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, przy tym, że jego ugrupowanie nie chce złamać Konstytucji. - Chcemy przestrzegać także i tego jej przepisu, który mówi o zabezpieczeniu życia i zdrowia obywateli i te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają - wyjawił polityk.