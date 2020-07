Koronawirus. 17 zakażeń po Big Boat Party na katamaranie. Sanepid zawiadomił prokuraturę

Koronawirus na imprezie. Doniesienie do prokuratury

W piątek złożył zawiadomienie do prokuratury w związku ze "sprowadzeniem niebezpieczeństwa powodującego zagrożenie epidemiologiczne". Przekonuje, iż organizatorzy wydarzenia naruszyli jedno z obostrzeń epidemiologicznych, ograniczających liczbę gości na imprezie do 150 osób (podobnie jak na weselach ). Przedstawiciele sanepidu skarżyli się na utrudnianie dochodzenia epidemiologicznego. Kiedy poprosili o listę uczestników imprezy, otrzymali jedynie 93 nazwiska. Tymczasem podczas imprezy na katamaranie znajdowało się ponad 200 osób. Do części z nich nie udało się dotrzeć.

- Niefrasobliwość ludzka jak tsunami rozmywa mur, który zbudowaliśmy przed epidemią. Mam nadzieję, że uda się zmobilizować ludzi do przestrzegania obostrzeń. Mamy trend wzrostowy zachorowań. Wesela, pogrzeby, uroczystości rodzinne oraz imprezy rozrywkowe to pula zakażeń, do których nie powinno dojść. Apeluję szczególnie do młodych osób, aby przestały się wygłupiać - komentował w rozmowie z WP prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny. W sobotę w Polsce stwierdzono 584 nowych przypadków COVID-19.