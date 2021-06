Kim Dzong-Un na wojennej ścieżce z młodzieżą. Śmierć za obejrzenie filmu

- Mam silne wspomnienie mężczyzny, który miał zawiązane oczy, wciąż widzę, jak spływają mu łzy. To było dla mnie traumatyczne. Opaska była całkowicie przesiąknięta łzami. Położyli go na palu i związali, a potem go zastrzelili - powiedziała Yoon Mi-so w rozmowie z BBC.