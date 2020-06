Korea Północna. Kim Dzong Un zawiesił plany "akcji wojskowej" przeciwko Korei Południowej

Korea Północna. Kim Dzong Un zmienił decyzję

W ostatnich tygodniach narastały napięcia pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową. Północ domagała się, by władze Południa zaprzestały akcji rozrzucania przez aktywistów ulotek z wiadomościami skierowanymi przeciwko Korei Północnej. W zeszłym tygodniu wysadzono wspólne biuro łącznikowe, a do tego Kim Dzong Un zagroził wysłaniem żółnierzy do strefy przygranicznej.

Korea Północna. Kim Dzong Un wycofuje się z planów

Choć armia miała opracować plany działań wojskowych, to w oświadczeniu wspominano, że będą one musiały być zatwierdzone przez Centralną Komisję Wojskową, co oznacza, że zgodę musiałby wyrazić Kim Dzon Un. To wpłynie na większy spokój w tym regionie, ale jak zauważają obserwatorzy, akcja wojskowa została zawieszona, a nie odwołana.