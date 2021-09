Konwencja stambulska. "Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet"

Ponadto europosłowie zamierzają dziś głosować nad wnioskiem do Komisji, by ta zadziałała na rzecz wpisania przemocy ze względu na płeć do katalogu "przestępstw unijnych", czyli – zgodnie z traktatami – wymagających wspólnego przeciwdziałania np. co do minimalnych progów kar w UE. – Żądamy ustawodawstwa unijnego w kwestii przemocy ze względu na płeć. Ale prawo oraz orzecznictwo sądowe to nie wszystko. Zwalczać trzeba też brak równouprawnienia we wszelkich dziedzinach – przekonywała szwedzka europosłanka Malin Björk, współautorka wniosku do Komisji.