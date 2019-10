Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie. Jarosław Kaczyński: Polska została zrabowana

Polska została zrabowana na dwieście kilkadziesiąt miliardów złotych. To jest taki szacunek bardzo wstępny i z całą pewnością niepełny. Gdyby go dokończyć, gdyby odniósł się nie tylko do VAT-u, ale także innych podatków i sposobów rabowania kraju, to byłoby to ze 400 mld złotych albo może nawet więcej - mówił na konwencji PiS w Krośnie o rządach PO-PSL prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W niedzielę lider PiS odwiedził Krosno (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)