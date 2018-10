Kontrowersyjny koncert ma się odbyć w Warszawie. Organizatorzy znaleźli sposób, by przemycić zakazane treści

W noc przed Marszem Niepodległości w Warszawie odbędzie się koncert skrajnie nacjonalistycznych zespołów, które w tekstach nawołują m.in. do nienawiści rasowej, śpiewając o "brudnych rasach" i "czystej krwi". Imprezę organizuje grupa "Niklot", która w czasie ostatniego Marszu Niepodległości szła w tzw. Czarnym Bloku z rasistowskimi transparentami.

W internecie pojawiły się ogłoszenia dotyczące imprezy "Ku niepodległej. W walce o wolność". Zagrają na innej skrajnie nacjonalistyczne zespoły także z zagranicy. Jednym z gości będzie szwedzka grupa Code 291, której wokalista Joakim Karlsson na klatce piersiowej ma wytatuowaną swastykę. Nazwa zespołu nawiązuje do tajnego paragrafu szwedzkiej policji, którym określa się przestępstwa dokonane przez imigrantów.

Na scenie pojawią się polskie "gwiazdy" skrajnie nacjonalistycznej sceny muzycznej. Jednym z nich jest Obłęd, który kilka lat temu grał na londyńskim "Adolf Hitler birthday bash". W jednym z utworów śpiewają "To głos przeciwko lewakom! To głos przeciwko pedałom! To głos przeciwko naszym wrogom, którzy sprzedali nasze ideały". Z kolei w innym "Banda świń" słychać: "Chciałeś mej śmierci lewacki psie, że w multi-kulti nie wierzyłem? Ja nie zamierzam dzielić swego losu, gdy padnie rozkaz, złapię za broń. Mam swoją ojczyznę i czystą krew. Nie dam się ścierwom zagnać na rzeź. A ty wśród krzyków 'Allah akbar' klęknij na piachu i nadstaw kark".