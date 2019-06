Kontrowersyjny kolaż na profilu senatora. PiS już raz reagowało

Zdjęcia szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i zbrodniarza Adolfa Hitlera obok siebie udostępnił w mediach społecznościowych senator Waldemar Bonkowski. Za podobny materiał PiS już go ukarał.

Senator nie stworzył tego kolażu, ale udostępnił go na swoim publicznym profilu na Facebooku. Fotografię, pokazującą Donalda Tuska podczas wystąpienia z tego roku, zestawiono z zdjęciem Hitlera w podobnej pozie.

- Nie był to mój pomysł czy wykonanie. Po prostu przelatuje i machinalnie klikam. Widać zbieżność gestów zaciętości. To jest bardzo widoczne i ludzie wykorzystują to w internecie - dodaje senator, kiedy pytamy skąd pomysł na udostępnienie dalej tej zbitki zdjęć.