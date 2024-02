Kontrowersyjna sprawa granatnika utknęła w martwym punkcie. Brakuje kluczowej ekspertyzy

Kierwiński o sprawie granatnika. "Zmowa milczenia"

Śledczy zajmują się również tym, jak granatnik dotarł do komendy i czy ktoś próbował tuszować tę sprawę. Prokuratorzy, do których dotarło RMF FM dziwią się jednak, że nie jest to przedmiotem oddzielnego śledztwa, w którym były szef policji gen. Jarosław Szymczyk mógłby uzyskać status inny niż pokrzywdzonego.