Kontrowersje wokół wizyty Jerzego Owsiaka w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest komentarz

Jerzy Owsiak odwiedził Centrum Zdrowia Dziecka 6 października w związku z 54. Konkursem Ofert, w ramach którego Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała zakupu aparatu cyfrowego do badań PET-CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Co na to placówka? "Każdorazowo wejście na teren szpitala poprzedzone jest wywiadem na temat stanu zdrowia (Ankieta Triage) oraz pomiarem temperatury ciała. Wszystkie osoby na terenie IPCZD zobowiązane są do noszenia masek zakrywających usta i nos" - przekazała portalowi polskieradio24.pl Katarzyna Gardzińska z Centrum Zdrowia Dziecka.