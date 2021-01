Konto Marka Suskiego zhakowane. Poseł PiS tłumaczy: "Nie znam tej pani"

Zdaniem Marka Suskiego należące do niego prywatne konto w mediach społecznościowych zostało przejęte przez hakerów. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że fotografie, na których najprawdopodobniej widać półnagą działaczkę Porozumienia Ewę Szarzyńską, zostały udostępnione bez jego wiedzy i udziału.

Poseł oświadczył, że ofiarą hakerów padł również kod dostępu, przez co nie był w stanie uzyskać dostępu do swojego profilu. - Z tego co słyszałem, zaatakowano tez stronę tej pani (…). Nie mam pojęcia, skąd się wzięły te zdjęcia, jestem ofiarą przestępstwa. Nie znam tej pani, nie mam jej zdjęć - tłumaczył.