Konstanty Gebert o ustawie o IPN. "To spór polsko-polski"

Na antenie TVN24 dziennikarz ostro skrytykował nowelizację ustawy o IPN. Gebert wypowiedział także gorzkie słowa na temat jej autorów, których nazwał "niesprawnymi" i "nieudolnymi". - Cenę za ich nieudolność płacimy my wszyscy - dodał.

- To nie jest spór "polsko-międzynarodowy", tylko polsko-polski. Walka toczy się o to, czy będziemy mogli patrzeć na swoją przeszłość we własny sposób, czy tylko ten, jaki nam narzucają rządzący - ocenił.