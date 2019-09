„Konkurs na anonimy”. Prokuratura nie zajmie się Kołnierowiczem

Szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz, zaufany człowiek wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego może odetchnąć z ulgą. Prokuratura po raz drugi odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie głośnego "konkursu na anonimy". Decyzja jest prawomocna.

- Postanowieniem z dnia 29 czerwca prokurator ponownie odmówił wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie, tj. przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza policji poprzez publiczne skierowanie na antenie stacji radiowej propozycji do nieokreślonej liczny odbiorców audycji do składania anonimowych donosów na jedną z posłanek. Według zawiadamiającej, miało to spowodować zaniechanie działalności dotyczącej ujawniania nieprawidłowości w podlaskiej policji i stanowić groźbę bezprawną rozgłoszenia wiadomości uwłaczających jej czci – informuje Wirtualną Polskę rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński.

Śledczy sprawdzali, czy komendant podczas radiowego wywiadu użył "bezprawnej groźby, w celu zmuszenia do określonego działania, zaniechania lub znoszenia”. - W tym przypadku analiza treści wypowiedzi prowadzi do wniosku, iż nie doszło do realizacji znamion czynu zabronionego w żadnej z form – informuje WP rzecznik warszawskiej prokuratury.

Szef podlaskiej policji od samego początku twierdził, że jest niewinny. - Nikogo do pisania anonimów nie namawiałem. Jeżeli ktoś to tak zinterpretował, to oczywiście prostuję - nie była to żadna namowa do pisania anonimów. A jeżeli ktoś poczuł się tymi słowami skrzywdzony, dotknięty, uważa, że było to niewłaściwe, to oczywiście za to przepraszam – mówił na antenie TVN24.