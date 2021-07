Konin. Zniszczył w kościele figurę Matki Bożej, policja publikuje jego wizerunek

Do kaplicy w Kościele Św. Maksymiliana M. Kolbego w Koninie wszedł mężczyzna. W świątyni rozbił figurę Matki Bożej, rzucił się na obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, zrzucił na podłogę modlitewniki i przewrócił wazony z kwiatami. "Nie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu" - podawała kuria we Włocławku.