Konin. Ojciec Adama, zastrzelonego przez policjanta, skazany

Konin wciąż wspomina tragedię, do jakiej doszło w 2019 roku. W trakcie interwencji policji 21-letni Adam został śmiertelnie raniony przez policjanta. Kula trafiła go centymetr od serca.

Konin. Ojciec zastrzelonego Adama skazany za nawoływanie do nienawiści

Śledztwo w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci trwa już ponad rok. Policjant, który śmiertelnie postrzelił Adama, wrócił do pracy w komendzie, nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów, nie został też przesłuchany.

Faktem tym oburzony jest ojciec 21-latka, który, jak informuje interia.pl, właśnie usłyszał wyrok za nawoływanie do nienawiści i zabójstwa policjanta, który zastrzelił Adama.

Konin. Policjant zastrzelił 21-latka. Paweł Szefernaker: minister Mariusz Kamiński obserwuje tę sprawę

Mężczyzna w 2020 roku nazwał funkcjonariusza mordercą. W mediach społecznościowych zamieścił też zdjęcie policjanta oraz jego dane osobowe. Za to Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze postawiła ojcu Adama zarzut, za który skazany został na karę grzywny w wysokości 2,4 tys. złotych.

Konin. Adam zastrzelony przez policjanta. Na miejscu znaleziono narkotyki

Adam zginął 14 listopada 2019 roku. 21-latek umówił się na osiedlu z dwoma 15-latkami z Konina, by wymienić części do e-papierosa. Gdy doszło do spotkania, na miejscu pojawiła się policja.