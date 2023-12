Koniec zakazu handlu w niedzielę? Polacy podzieleni

Fakt, że była to pierwsza przyjęta przez Sejm ustawa wymusił kalendarz. Jak zaznaczył marszałek izby Szymon Hołownia, kalendarz był znany od dawna, ale PiS z tym nic nie zrobiło. Wciąż rządzący jeszcze obóz Zjednoczonej Prawicy wykorzystywał natomiast fakt nieprzyjęcia przepisów do politycznej rozgrywki, obwiniając za to demokratyczną opozycję.