Koniec tajemnicy ws. Amelii Earhart. Są wyniki badań

Kości znalezione niemal 80 lat temu na wysepce na Pacyfiku mogą należeć do zaginionej pilotki Amelii Earhart. Wynika to z powtórnej analizy badań szczątków.

Nowa analiza wykazały, że kości należą jednak do kobiety, a nie, jak stwierdzono podczas badań z 1940 r,. do mężczyzny. Zdaniem Richarda Jantza, emerytowanego prof. Uniwersytetu Tennessee ustalenia mają potwierdzać, że legendarna pilotka z USA zmarła na wyspie Nikumaroro, po tym jak jej samolot rozbił się w pobliżu w 1937 r.

Naukowiec wykorzystał najnowocześniejsze narzędzia współczesnej kryminalistyki, by ponownie przeanalizować dane zebrane wcześniej - podaje rmf24.pl. Jantz użył m.in. ze stworzonego przez siebie programu komputerowego. To dzięki niemu ustalił, że rozmiar kości wykazuje więcej podobieństw do ciała Earhart, niż do 99 proc. osób, których dane znalazły się w obszernej bazie danych.