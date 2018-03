Koniec świata, czyli zimno nawet w Rzymie

Przepraszamy, że tym razem będziemy aż tak bardzo monotematyczni, ale niestety nie da się inaczej. Cykl "Zdjęcia tygodnia" poświęcamy zimie, która nie tylko nam dała w kość, ale i niemal całej Europie. A skoro nawet stolica Włoch zapadła się pod śniegiem, to co mówić o Polsce? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Takich obrazków nie powinniśmy się spodziewać, ale cóż... stało się! Kto by pomyślał, że na Placu Św. Piotra w Watykanie turyści będą mogli rzucać się śnieżkami?! Kolor biały kojarzy się nam ze Stolicą Apostolską raczej w kontekście ubioru papieża czy barwy dymu podczas konklawe, ale ze śniegiem? Koniec świata!

Dla naszych czworonożnych przyjaciół śnieg to wcale nie utrapienie i powód do narzekania, ale czas... zabawy. W Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Red Lodge w Montanie w tym tygodniu urządzono zawody dla czterdziestu psiaków (tych silnych), których zadaniem było ciągnięcie na czas keg po piwie. Na obrazku pies o sympatycznym imieniu Dozer.

Zima zaskoczyła nie tylko drogowców w całej Europie, ale i zwierzęta z londyńskiego ZOO. Mina tego pingwina mówi wszystko: "Co to u licha jest?! I dlaczego jest tak zimno nawet mi, pingwinowi!"

Bardzo chcielibyśmy napisać, że zdjęcie to wykonano w jakimś ciepłym zakątku świata. Nic z tego! Nadal jesteśmy w Europie i nawet całkiem blisko Polski, bo w Niemczech. Te sympatyczne mangusty ogrzewają się w słońcu w ZOO w Mannheim, gdzie niestety panowały bardzo niskie - podobne do naszych - temperatury. Brrrr!

Jeszcze podpatrzeliśmy zimowe nastroje naszych najmniejszych z braci mniejszych. Oto para bogatek zwyczajnych uchwycona przez fotoreportera 23 km na północ od stolicy Węgier, Budapesztu. Słodziaki jakoś sobie chyba radzą w ten straszny mróz.

Zimno, zimniej, najzimniej, ale i... najpiękniej. Nam się na pewno nie chce, ale są ludzie, którzy kochają wybierać się w tak odległe i niegościnne regiony Europy. Tu mamy zdjęcie brytyjskiego fotoreportera Paula Goldesteina, który zrobił je w północnej części Norwegii. Cudowny widok!

Okiem innego fotografa, ale i podobne zjawisko pogodowe (zorza), i niemal to samo miejsce, bo usytuowane w północej Norwegii. Zdjęcie jednak jeszcze bardziej bajkowe niż poprzednie. Aż trudno uwierzyć, że nie jest fejkowe, ale zaręczamy - nie jest.

Die Vierwaldstaettersee - tak tylko mogą nazywać swoje skarby niemieckojęzyczni Szwajcarzy. Lodowaty widok uchwycony w miejscowości Stansstadt (całkiem niedaleko od Lucerny) mrozi krew w żyłach. Ale jak większość obrazków z naszej galerii - jest po prostu piękny.

