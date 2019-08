Koniec świata 2019. Asteroida Bennu zbliża się w kierunku Ziemi. Zdaniem NASA zderzenie jest bardzo możliwe

Koniec świata 2019. Asteroida Bennu zbliża się w kierunku Ziemi. Jak podaje NASA, istnieje prawdopodobieństwo zderzenia obiektu z Ziemią.

Koniec świata 2019 – asteroida Bennu

Według informacji podanych przez NASA , asteroida Bennu znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią i chociaż zazwyczaj asteroidy przelatują daleko od nas, tym razem może być inaczej. Amerykańska agencja kosmiczna podkreśla, że prawdopodobieństwo zdarzenia wynosi 1:2 700 i miałoby do niego dojść za 117 lat. Wiadomo, że asteroida Bennu ma 500 m średnicy i waży 77 mld ton. Kosmiczna skała okrążą Słońce w ciągu 436 dni, z każdym okrążeniem przybliżając się do Ziemi o 300 tys. km.

Koniec świata – NASA ostrzega

NASA zauważa, że jeżeli Bennu uderzy w Ziemię, życie na naszej planecie zostanie doszczętnie zniszczone. Sama siła uderzeniowa asteroidy może spowodować śmierć ok. 60 proc. ludzi. Natomiast, skutkiem jej uderzenia w ocean, byłoby wywołanie gigantycznego tsunami. Naukowcy oszacowali, że fala powstała w wyniku takiego uderzenia, mogłaby pochłonąć wszystkich mieszkańców Ziemi. Obliczono, że do zderzenia obiektu z naszą planetą ma dojść mniej więcej 25 września 2135 roku, a inżynierowie z NASA opracowują już plan awaryjny na okoliczności uderzenia Bennu w Ziemię. Nad eliminacją zagrożenia pracuje NASA wraz z Narodową Agencją Bezpieczeństwa. Plan zakłada wysłania w stronę Benuu statku kosmicznego ważącego 9 ton, który zmieni tor lotu asteroidy, dosłownie spychając ją z orbity. Jeżeli jednak taki plan by zawiódł, statek będzie musiał użyć do tego celu ładunków jądrowych.