Koniec postoju "Aquariusa". Statek z imigrantami zawinął do maltańskiego portu

Statek zawinął w środę do portu w stolicy Malty, La Valetty. Łódź od pięciu dni stała na otwartym morzu, gdyż żaden z okolicznych krajów nie chciał jej przyjąć. Statek pływa dla organizacji pozarządowej SOS Meditarranee.

Początkowo Malta oraz Włochy odmówiły przyjęcia statku, dlatego "Aquarius" był zmuszony do pięciodniowego postoju na Morzu Śródziemnym. Ostatecznie w środę pięć krajów (Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Luksemburg) zgodziły się przyjąć migrantów, dzięki czemu rząd Malty wydał pozwolenie na ich zejście z pokładu statku.

W czerwcu "Aquarius" przyjął na pokład 630 imigrantów. Wówczas Włochy również odmówiły wpuszczenia statku do swojego portu, a jednostka była zmuszona, by płynąć aż do hiszpańskiej Walencji.