Koniec marzeń o pokoju? Niepokojące doniesienia z Niemiec

Niemcy planują także uruchomić system obrony przeciwrakietowej Arrow 3 do końca 2025 roku. Jednak były komisarz Bundeswehry, Hans-Peter Bartels, uważa, że to nie wystarczy. Według niego, Niemcy powinny jak najszybciej wrócić do klasycznej wojskowej obrony powietrznej. Bartels zwraca również uwagę na "powszechne" braki w amunicji, od pocisków przeciwokrętowych po amunicję artyleryjską. Wskazuje na konieczność zamówienia dodatkowych 500 nowoczesnych pocisków manewrujących Taurus.