Koniec eldorado polityków PiS z Częstochowy na państwowych posadach

Nie przeszkodziło to jednak zarządowi spółki pochwalić się na koniec ubiegłego roku nagrodą w konkursie "Jurajski Produkt Roku", przyznaną giełdzie-widmo w kategorii Produkt Rolno-Spożywczy. Dodajmy jeszcze to, na co zwrócił uwagę serwis wpowiecie.pl: Jurajski Agro Fresh Park we wszelkich materiałach promujących galę konkursową widnieje jako sponsor wspomnianego wydarzenia.