Koniec chaosu na Haiti? Wybrano członków rady tymczasowej

Ustanowienie rady jest obarczone ryzykiem

Kadencja rady potrwa do lutego 2026 roku. Nie podano jednak daty jej powołania. Lokalni prawnicy ostrzegają, że proces zatwierdzania członków może być długi, a kilku kandydatów najprawdopodobniej zostanie odrzuconych - donosi Reuter. Judes Jonathas, były pracownik organizacji humanitarnej i haitański konsultant cytowany przez "Financial Times", powiedział, że ustanowienie rady może być obarczone ryzykiem. - Nominacja jest łatwa, to coś opublikowanego w oficjalnych papierach - powiedział Jonathas. - Prawdziwy problem stanowi zarządzanie z pałacu narodowego otoczonego przez gangi - dodał.