Kongresman z USA przeprasza Polaków. Poruszył wrażliwy temat

USA. Polityk przeprasza Polaków. Powodem słowa o Holokauście

List kongresmana z USA to odpowiedź na pismo, które skierował do niego polski ambasador. Steve Cohen przeprosił za komentarz, w którym zaznaczył, że nazistowskie obozy śmierci zlokalizowane były nie tylko w Niemczech, ale też w Polsce, co mogło sugerować, że nasz kraj przyczynił się do zagłady Żydów.