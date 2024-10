Zatrzymali ruch na autostradzie. Pobili się kibice polskich klubów

Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia doszło w czwartek po godz. 18 do konfrontacji pomiędzy kibicami drużyn Widzew Łódź i Legia Warszawa. - Na miejscu działali policjanci, kilka osób zostało zatrzymanych do wyjaśnienia - przekazała Wirtualnej Polsce st. asp. Aleksandra Pieprzycka z sekcji prasowej KWP we Wrocławiu.