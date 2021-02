Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego [NA ŻYWO]

We wtorek poznaliśmy też ostateczną wysokość waloryzacji rent i emerytur . Wyniesie ona 4,24 proc, czyli więcej, niż szacował rząd. Tto wysoki, ale nie rekordowy wskaźnik. Jak wynika z szacunków money.pl, rząd będzie musiał wyłożyć przynajmniej miliard złotych więcej, niż wcześniej planował. Wydatki na waloryzacje miały się zamknąć w kwocie około 9,6 mld zł. Zamkną się najpewniej w kwocie około 11 mld zł.

Także we wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowszy raport z pandemii koronawirusa - na COVID-19 zachorowało 4029 osób, zmarło 227. Podkreślono, że 94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jednocześnie po raz kolejny dojdzie do opóźnień w transporcie szczepionki - tym razem specyfik Moderny ma trafić do Polski 11 lutego. Transza będzie też mniejsza niż początkowo zapowiadano.- Mamy nadzieje, że nie będzie miało to wpływu na nasz harmonogram. Poprzednia partia była opóźniona o tydzień, kolejna na poziomie 100 tys. dawek miała przyjechać 8 lutego - powiedział w TVP 1 Dworczyk.