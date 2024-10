Konfederacja nie straci milionów. Sąd zdecydował

Kontrowersje wzbudził także fakt, że widniejący na banerze podpis wskazywał, iż sfinansowano go ze środków komitetu Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy w rzeczywistości trwała kampania parlamentarna. Jak podaje "Rz", wykorzystano materiał promocyjny sprzed kilku miesięcy. Zgodnie z przepisami groziło to odrzuceniem sprawozdania finansowego partii, co mogło skutkować utratą funduszy.