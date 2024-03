Komunistyczna Partia Polski wciąż działa. Ziobro chciał likwidacji

"Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski muszą zostać uznane za niezgodne z Konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane " – poinformowała w grudniu 2020 roku Prokuratura Krajowa. Przekazała, że Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację KPP.

"Przewodniczący składu orzekającego wyznaczy termin rozprawy, jeżeli decyzję taką podejmie skład orzekający , który w sposób niezawisły i niezależny od innych organów i podmiotów, w wyniku analizy dokumentów dotyczących sprawy, w tym pisemnych stanowisk uczestników postępowania, dojdzie do wniosku, że zebrany w postępowaniu materiał dowodowy jest wystarczający do wydania orzeczenia" – poinformował dział prasowy TK.

Składając wniosek Zbigniew Ziobro opierał się na zapisie konstytucji, który zakazuje "istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu ".

KPP już w 2015 roku usunęła ze swojego programu np. wezwanie do rewolucji komunistycznej. Nie umknęło to Ziobrze. Swój wniosek podparł inne dokumenty partii, które identyfikował jako programowe. Starał się również udowodnić, że sprzeczne z konstytucją jest np. odwoływanie się do marksizmu-leninizmu, bo "fundamentami tworzonego przez Lenina ustroju był terror i przemoc", czy nawet posługiwanie się symbolem sierpa i młota.