Komunikacyjny paraliż stolicy Wielkiej Brytanii. Koszmar mieszkańców Londynu

Do protestu przystąpiło 40 tysięcy pracowników, zatrudnionych przez niemal wszystkich głównych przewoźników kolejowych w Wielkiej Brytanii. Londyńczycy będą długo pamiętać te dni. Z codziennego obiegu wyłączone zostały pojazdy kilkunastu przewoźników. Usługi są ograniczone do linii głównych w większych obszarach miejskich w godzinach od 7.30 do 18.30. We wtorek, zastrajkowało także 10 tysięcy pracowników londyńskiego metra, więc mieszkańcy byli zdani tylko na zatłoczone autobusy.