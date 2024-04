Komunijne trendy zakupowe - czyli co i jak kupujemy

W ferworze przygotowań

Przygotowania do pierwszej komunii część klientów zaczyna już w kwietniu. Największą popularnością cieszą się wtedy elementy związane z organizacją uroczystości, tj. dekoracje, akcesoria komunijne, świece, pamiątki, zaproszenia i podziękowania. Ponadto, zaraz po świętach wielkanocnych widoczny jest wzrost zapytań związanych z dekoracjami cukierniczymi - są to głównie opłatki na torty z motywem komunijnym czy akcesoria do wykonania go własnoręcznie, jak np. barwniki czy specjalne ozdoby. Część konsumentów, wiedząc o szybkiej dostawie i szerokiej ofercie dostępnej na Allegro, decyduje się na zakup na ostatnią chwilę, czyli w dwóch pierwszych tygodniach maja.