Komunie święte w cieniu koronawirusa. Parafie przekładają terminy. "Decyzja należy do rodziców"

O tym czy dzieci pójdą w tym roku mimo pandemii koronawirusa mają zadecydować poszczególne parafie. Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zalecił, aby do czasu ustania epidemii koronawirusa wszystkie pierwsze komunie święte zostały odwołane. A potem o ich terminie zadecydowali rodzice. Większość parafii termin pierwszych komunii świętych przekłada.

Parafie przekładają terminy. Komunie jesienią albo w przyszłym roku

- Jest epidemia, komunie przełożone są na wrzesień. Trudno byłoby bezpiecznie przygotować dzieci do komunii w trakcie epidemii koronawirusa – informuje nas Parafia Chrystusa Króla w Warszawie.

- Trwający stan epidemii nie pozwala na zorganizowanie komunii świętej w terminie. Wiemy, że wszyscy musimy stosować się do obowiązujących w Polsce zasad i przepisów. W tej sytuacji musimy poszukać nowych rozwiązań - informuje proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kielnie, niewielkiej miejscowości położonej w województwie Pomorskim.

I dodaje: - Teraz w kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób. - Stosując się do tych ograniczeń, moglibyśmy zrezygnować z wcześniej ustalonego układu i podzielić dzieci (ponad 80 osób) nie na dwie – jak ustalaliśmy – ale na na trzy grupy. W takiej sytuacji wewnątrz świątyni mogłyby jednak przebywać tylko dzieci. Jestem przekonany, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Warto przecież, aby dzieci przyjęły po raz pierwszą Komunię św. w obecności swoich najbliższych.

Komunie w cieniu koronawirusa. "Decyzja należy do rodziców"

- Sytuacja jest wyjątkowa, na razie zamknięte są szkoły. Dlatego poinformowaliśmy rodziców, że pierwsze komunie święte mogą odbyć się w czerwcu, lipcu, a także w nowym roku szkolnych. Teraz rodzice mają czas, aby to przemyśleć. W zależności od ich decyzji, będziemy się zastanawiać, jak rozwiązać sytuację - mówi ks. Robert, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie - Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł posłać dziecko do komunii. Jesteśmy otwarci na to, aby pomóc - dodaje.