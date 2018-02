Komorowski: Trybunał Konstytucyjny jest niewiarygodny. Działa pod dyktando rządu

Bronisław Komorowski odniósł się do podpisanej przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. - Widać, że wyrok Trybunału ma być de facto dekoracją - komentuje.

W rozmowie ocenił, że podpisując sporną ustawę prezydent Andrzej Duda chciał "uwiarygodnić się" przed środowiskiem partii rządzącej po wecie ustaw sądowych. - Widać, że obóz rządowy łapie czas. Ważne, żeby złapać go w dobrym momencie, a nie tylko po to, żeby przeczekać kryzys - podkreślił Komorowski.

Bronisław Komorowski na pytanie dziennikarza, co by zrobił, gdyby taki projekt trafił mu się do podpisania za jego kadencji, odpowiedział: - W sytuacji, kiedy projekt rządowy jest zmieniany w Sejmie i posłowie, którzy nie biorą wprost odpowiedzialności za skutki takiej ustawy, dopisują tam różne artykuły dotyczące na przykład Ukrainy, to jednak bym zastosował weto - pokreślił.