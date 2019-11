Komisja sprawiedliwości zaopiniuje kandydaturę Jakuba Stelina na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zbierze się o godz. 16.30, by zaopiniować zgłoszoną zaledwie kilka godzin temu kandydaturę Jakuba Stelina na sędziego TK. Jest to już trzeci kandydat PiS na to stanowisko. Zapraszamy na relację na żywo z posiedzenia komisji.